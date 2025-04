Balestra antica manesca, successo per la prima sfida del campionato italiano - Tuttoggi.info

Si è svolta sul campo di tiro di Casetta la prima gara del Campionato Italiano di Balestra Antica Manesca, organizzata dal gruppo Manipolo Mercenario Valtiberino di Città di Castello in collaborazione con la Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.



Un appuntamento emozionante che ha visto la partecipazione di una trentina di atleti provenienti da diverse località, pronti a confrontarsi in un’atmosfera di amicizia, rispetto e grande entusiasmo. Dopo i primi momenti di emozione nel ritrovarsi insieme su un campo di gara, la competizione ha preso ufficialmente il via.



Gli atleti si sono sfidati su otto diversi tipi di bersagli – da caccia, concentrici e astratti – posti a distanze variabili dai 10 ai 23 metri, che, sommando i punteggi ottenuti, hanno determinato la classifica finale della giornata.



Questi i risultati: per la categoria Junior 1° posto Elena Cecconi (Città di Castello), 2° posto Leonardo Marchi (Monteaperti 1260), 3° posto Pietro Giorgi (nuovo atleta). Nella categoria Donne 1° posto Cristina Baldi (Monteaperti 1260), 2° posto Donatella Lorenzetti (Monteaperti 1260), 3° posto Donella Bernini (Monteaperti 1260). Per gli Uomini gradino più alto del podio 1° posto per Giuliano Burattino (Orvieto), 2° posto Roberto Giudici (Monteaperti 1260). 3° posto Emanuele Santo (Orvieto).



Uno dei momenti più attesi e spettacolari è stato il tiro al corniolo, in cui ogni atleta ha avuto a disposizione un solo dardo per conquistare i 19 punti in palio. Questi i migliori piazzamenti: nella categoria Juinior 1° posto Leonardo Marchi, 2° posto Elena Cecconi, 3° posto Pietro Giorgi. Nella categoria Uomini 1° posto Mauro Paolucci (Monteaperti 1260), 2° posto Giuliano Burattino, 3° posto Fabio Tarno (Monteaperti 1260). Per la categoria Donne 1° posto Cristina Baldi, 2° posto Donella Bernini, 3° posto Antonella Belli (Città di Castello).



A chiudere la giornata una riflessione che racchiude lo spirito della manifestazione: “Lo sport è l’arte di allenare i sogni, e oggi abbiamo toccato con mano quanto sia vera questa affermazione. In questo Campionato ci auspichiamo grandi prestazioni in campo ma soprattutto grandi prestazioni in amicizia, rispetto e divertimento, perché lo sport ha il potere di cambiare il mondo, suscitare emozioni e unire le persone”.



Prossimo appuntamento l’11 maggio presso il campo dell’Asd G.S. Casetta Monteaperti.

Luogo: CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA