Sessantaquattrenne scompare ad Agriano: ritrovato dal Sasu, il grazie alla comunità - Tuttoggi.info

Sono stati giorni particolarmente intensi per il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), impegnato in numerosi interventi di soccorso su tutto il territorio regionale.

Solo nelle ultime 48 ore, i tecnici del SASU hanno effettuato sei operazioni, tra cui soccorsi a escursionisti infortunati, interventi per incidenti agricoli e motociclistici, oltre a due delicate operazioni di ricerca di persone disperse, entrambe concluse positivamente. Dopo il caso dell’anziano 83enne, il secondo intervento si è concluso con il ritrovamento, avvenuto pochi minuti fa, di una persona dispersa in località Agriano, nel Comune di Norcia. In questo caso, il successo dell’operazione è stato reso possibile anche grazie al fondamentale supporto della popolazione locale, che ha fornito un aiuto prezioso durante le fasi di ricerca.

Alle operazioni di soccorso e ricerca hanno partecipato anche le Unità Cinofile Molecolari del Soccorso Alpino e Speleologico, provenienti da diverse regioni d’Italia, i Droni messi a disposizione dal Soccorso Alpino e Speleologico Marche e squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio. Le attività si sono svolte in stretta collaborazione con Carabinieri e Vigili del Fuoco, a testimonianza della forte sinergia e coordinazione tra tutte le forze operative coinvolte.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di ricerca, con un particolare pensiero alla comunità di Agriano, che ha dimostrato straordinaria solidarietà e collaborazione.