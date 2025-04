Ritrovato vivo e dopo 48 ore l'anziano 83enne persosi mentre cercava asparagi | Le foto - Tuttoggi.info

Dopo ore di apprensione, il lieto fine: lunedì 28 aprile pomeriggio, intorno alle 16:30, è stato ritrovato l’83enne disperso da sabato scorso nei boschi di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana.

L’uomo, affetto da Alzheimer e scomparso mentre cercava asparagi insieme alla moglie, è stato localizzato all’interno di un canalone in località Monte Malbe, nei pressi del rudere di Podere Poggiaccio. Le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del fuoco lo hanno raggiunto e recuperato, permettendo ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Le condizioni dell’anziano, sebbene debilitate dalla prolungata permanenza all’aperto, non destano preoccupazione.

Per garantire le migliori cure, l’elisoccorso del 118 è intervenuto per trasportarlo in ospedale. Sul posto, nel frattempo, sono giunti anche i familiari, visibilmente sollevati per l’esito positivo delle ricerche.

Per tre giorni, le operazioni hanno impegnato un ampio dispositivo in un’area caratterizzata da terreno impervio e fitta vegetazione. Fin dalle prime ore, sono stati dispiegati elicotteri, droni con termocamera, unità cinofile e squadre SAF specializzate in ambienti difficili. Circa 50 operatori tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia di Stato e SASU hanno lavorato senza sosta, affiancati da numerosi cittadini che spontaneamente si sono uniti alle ricerche.

L’intervento, avviato sabato alle 19:15 subito dopo la segnalazione, si è concluso nel migliore dei modi grazie alla tempestività dei soccorsi e alla collaborazione tra forze istituzionali e comunità locale.