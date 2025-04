Cerca asparagi con la moglie ma si perde, ricerche in corso a Ferro di Cavallo - Tuttoggi.info

Sono ore di apprensione per un anziano di Perugia che è scomparso nel pomeriggio di oggi dopo essere andato alla ricerca di asparagi con la moglie.

Dalle ore 19:15 di oggi (sabato 26 aprile) infatti i Vigili del fuoco di Perugia sono impegnati nelle ricerche di un uomo di 83 anni disperso nei boschi nei pressi della zona di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana. L’uomo, buon camminatore ma affetto da Alzheimer, si trovava in compagnia della moglie alla ricerca di asparagi quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche sono in pieno svolgimento: è già stato effettuato un primo sorvolo dell’area da parte di un elicottero dei Vigili del Fuoco e sono in arrivo sul posto le squadre di droni e le unità cinofile specializzate. Attualmente le operazioni di ricerca sono coordinate dal Funzionario di servizio presente nell’UCL (Unità di Comando Locale) con la collaborazione del personale TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso).

Presente anche personale dei Carabinieri. Sono inoltre in arrivo i volontari di Protezione Civile per collaborare nelle attività di ricerca.

(Articolo in aggiornamento)