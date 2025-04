Esperienza Erasmus in Alsazia per la secondaria "Pianciani-Manzoni": Un Ponte tra Culture - Tuttoggi.info

L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 ha recentemente vissuto un’entusiasmante esperienza Erasmus, che ha coinvolto 15 alunni delle scuole secondarie di primo grado “Pianciani”, “Manzoni” e “Pascoli”, accompagnati da un docente.

A questa mobilità hanno partecipato anche 4 docenti e il Dirigente Scolastico con attività di Job Shadowing presso il Lycée Heinrich Nessel di Haguenau, in Alsazia. La scuola francese, attraverso il suo dirigente scolastico, il referente Erasmus E. Simula e gli alunni coinvolti, hanno riservato ai nostri studenti un’accoglienza calorosa, che si è manifestata attraverso una collaborazione attiva durante l’intero soggiorno degli studenti italiani. Alunni e docenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su vari aspetti culturali, dalle lingue alla cucina, esplorando le modalità di insegnamento tipiche dell’Italia, della Francia e dei diversi paesi di origine degli studenti, sempre più internazionali. La storia dell’Alsazia, una regione contesa tra Francia e Germania, ha dato ulteriore spessore a queste interazioni. Vivere la realtà della scuola francese, sia nel liceo generale che in quello professionale tecnico, ha fornito agli studenti un’importante esperienza di orientamento. Insieme ai loro coetanei e ai professori francesi, gli alunni hanno condiviso la loro passione per la musica, regalando a tutti un emozionante momento di rock che ha unito le diverse culture.

Un altro punto saliente del viaggio è stata la visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, che ha permesso di vivere attivamente i valori europei. Il viaggio, realizzato con autobus a basso impatto ambientale, ha sollecitato riflessioni sulla sostenibilità, un principio fondamentale della comunità europea. Le passeggiate nelle città di Colmar, Strasburgo, Obernai, Kaysersberg e Riquewihr, tutte a traffico limitato, hanno ulteriormente stimolato riflessioni sull’importanza di pratiche eco-sostenibili. Assaporare i piatti tipici alsaziani ha rappresentato un modo per aprirsi a una nuova cultura, mentre la visita alla cattedrale di Notre Dame di Strasburgo ha permesso di ammirare da vicino il gotico europeo. L’esperienza ha contribuito a migliorare le competenze linguistiche, sociali e l’autonomia dei ragazzi.

I docenti, dal canto loro, hanno avuto l’opportunità di osservare un diverso approccio educativo, confrontandosi sull’uso degli strumenti digitali e delle nuove metodologie per promuovere una didattica attiva, inclusiva e per competenze. L’arricchimento culturale e professionale tuttavia non si ferma qui: la condivisione e riflessione sull’esperienza e le attività con metodologia CLIL e STEAM, continueranno nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo l’intera comunità educante, alunni, docenti e genitori. Questo permetterà di diffondere la cultura dell’internazionalizzazione anche a chi non ha partecipato direttamente, fungendo da passaggio di testimone per le future mobilità.

L’esperienza Erasmus in Alsazia non è stata solo un viaggio, ma un vero e proprio scambio culturale che ha tracciato un solido ponte tra Italia e Francia, aprendo nuovi orizzonti per i nostri studenti.

Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA