Dal diluvio di San Terenziano emergono i nuovi campioni umbri di XCO Giovanile - Tuttoggi.info

Una domenica di pioggia torrenziale, fango, ma anche di pura passione per il fuoristrada ha caratterizzato la prova nazionale di XCO di San Terenziano. Sotto condizioni meteo da tregenda ben 267 bikers delle categorie Juniores, Allievi, Esordienti e G6, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati sul tracciato del Trocco del Lupo per il 2° round del Grand Prix Centro Italia MTB Giovanile, regalando uno spettacolo e delle istantanee di un ciclismo quasi di altri tempi.

Il maltempo non ha infatti concesso sostanziali pause in nessuna delle 5 batterie che si sono disputate nell’arco della mattinata, con il terreno pesante che ha reso ancora più aspro un tracciato di gara, di quasi 4 km a tornata, già di suo tecnico e impegnativo. Tra volti e divise imbrattate di fango la giornata ha rappresentato quindi una vetrina soprattutto per i giovani interpreti del Cross Country umbro, che si sono giocati in un contesto di alto livello i titoli regionali di specialità.

Tra gli Esordienti di 1° anno lo scettro è andato a Massimo Peretti (GS Avis Bike Amelia), talento poliedrico che ha già fatto parlare di sé sia sulle ruote grasse che su strada, dove ha già conquistato due vittorie in questo primo scorcio di stagione. Il classe 2013 originario di Giove, campione italiano in carica di categoria nel Ciclocross, ha aggiunto alla sua bacheca un ulteriore maglia dopo aver concluso la sua prova al 2° posto, offrendo un bel saggio delle sue qualità atletiche e di guida anche in condizioni ai limiti del praticabile. I restanti 3 titoli assegnati hanno a loro volta gravitato nel ternano, con la compagine amerina che ha fatto festa anche tra gli Allievi di 1° anno con Michele Cardillo e tra gli Esordienti di 2° anno con Federico Antimi. La casacca degli Allievi di 2° anno è stata infine appannaggio di Alessio Marchetti (Team Bike Miranda), unico a confermarsi rispetto alla passata stagione.

A consegnare le maglie il presidente del CR Umbria Roberto Cocchieri, che da bordo circuito ha riservato applausi non solo a tutti i ragazzi al via, ma anche agli organizzatori della San Terenziano MTB. Lo sforzo del team guidato dal presidente Aldo Coccetta è stato infatti ripagato con una gara e degna del suo rango nazionale, impreziosita anche dall’eccellente riscontro a livello di partecipazione della prova del sabato riservata ai Giovanissimi. Al termine della giornata sono state ben 4 le regioni (Lombardia, Lazio, Toscana e Marche) ad alternarsi sul gradino più alto del podio coi successi di Nicolò Polletti (Juniores – Reate Cycling Team), Elisa Zipoli (KTM Academy le Marmotte), Alessandro Prina (Allievi 2° anno – UC Costamagna), Camilla Magnapane (Donne Allieve 2° anno – ASD Tormatic Pedale Settempedano), Mirko Signorelli (Allievi 1° anno – Bikers Petosino Scuola MTB), Leire Storani Ruiz (Donne Allieve 1° anno – Recanati Bike Team), Alessandro Tramontini (Esordienti 2° anno – Cycling Cafè Racing Team), Ilary Ceccarelli (Donne Esordienti 2° anno – CC Appenninico 1907), Leonardo Ponte (Esordienti 1° anno – GS Pianello) e Susanna Vollero (GS Capannori).



