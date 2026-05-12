Umbria e Francia, l'incontro con l'ambasciatrice Descôtes - Tuttoggi.info

Si è svolto l’incontro tra il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori e l’ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes. Il confronto, cui hanno preso parte anche il console generale di Francia a Roma, Fabrice Maiolino, e il console onorario a Perugia Gabriele Galatioto, ha riguardato i temi strategici per lo sviluppo della Regione e il rafforzamento delle relazioni bilateriali, con particolare attenzione rivolta alle infrastrutture, istruzione, turismo sostenibile e alla vasta comunità francese che risiede o soggiorna con regolarità in Umbria.

Investimenti nella mobilità e turismo

Tra i principali argomenti affrontati, la necessità di potenziare i collegamenti dell’Umbria, regione situata nel cuore dell’Italia e ancora penalizzata sotto il profilo della mobilità. È stata condivisa l’urgenza di investimenti, soprattutto in ambito aereo e ferroviario, anche attraverso una maggiore cooperazione a livello europeo e il coinvolgimento di operatori internazionali, per favorire l’integrazione con i principali corridoi di mobilità continentali. È stato affrontato anche il tema del turismo e delle sue ricadute sul territorio, con la crescita dei flussi turistici che, pur rappresentando un’opportunità, pone nuove sfide in termini di sostenibilità e accesso alla casa: occorre un equilibrio tra sviluppo economico e tutela della qualità della vita delle comunità locali, ed è utile il confronto con le esperienze francesi e internazionali.

Istruzione e multiculturalità

Ampio spazio è stato dedicato ai temi dell’istruzione e della multiculturalità e l’ambasciatrice Descôtes ha ricordato il valore dell’Università per Stranieri di Perugia, mentre il vicepresidente Bori ha illustrato le politiche regionali a sostegno del diritto allo studio, tra cui borse, servizi e soluzioni abitative, che rendono il territorio attrattivo per una popolazione giovane e internazionale. Particolare attenzione è stata riservata al patrimonio culturale umbro e alle politiche di promozione della lettura e dello spettacolo dal vivo. Sono stati valorizzati eventi di rilievo come il Festival internazionale del giornalismo, Umbria Libri e il Festival dei Due Mondi di Spoleto, insieme a progetti innovativi quali “Nati per leggere” e la Biblioteca delle Nuvole, realtà unica nel panorama nazionale per la sua offerta dedicata a fumetti e manga in chiave multilingue. L’incontro ha posto così le basi per una collaborazione ancora più strutturata tra Umbria e Francia, sia sul piano istituzionale sia su quello culturale. Tra le prospettive emerse, lo sviluppo di progetti congiunti nei settori educativo e culturale, valorizzando la presenza francofona sul territorio e rafforzando inoltre la collaborazione nella diffusione della lingua e della cultura francese, anche attraverso iniziative rivolte ai giovani.