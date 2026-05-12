Regione Umbria: al via le candidature per il nuovo consiglio di amministrazione di Gepafin Spa - Tuttoggi.info

La Regione Umbria informa che è stato pubblicato, nell’edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale (BUR) n. 20 dell’8 maggio 2026, l’avviso pubblico per la nomina dei rappresentanti regionali all’interno del consiglio di amministrazione di Gepafin Spa.

La Regione deve designare tre componenti di sua spettanza per il prossimo triennio: il presidente e due consiglieri di amministrazione. Essendo Gepafin una società che si occupa di garanzie, partecipazioni e finanziamenti, svolgendo un ruolo cruciale per il sostegno economico delle imprese del territorio,

l’opportunità è rivolta a esperti che possiedano competenze acclarate in materie economico-finanziarie e nella gestione d’impresa, oltre ai requisiti professionali specifici previsti dal Testo Unico Bancario.

Per il ruolo di Presidente, è richiesta un’esperienza di gestione e coordinamento ancora più consolidata.

Le candidature possono essere presentate dai diretti interessati o da enti, associazioni e ordini professionali operanti in Umbria. Insieme alla domanda, è necessario allegare un curriculum vitae dettagliato e aggiornato che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Il termine ultimo per l’invio della documentazione è fissato al 19 maggio 2026.

La proposta di candidatura può essere inviata tramite PEC all’indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it, tramite raccomandata A/R oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Giunta Regionale a Perugia.

I cittadini interessati possono consultare il testo integrale dell’avviso e scaricare i moduli nella sezione “Avvisi” del portale istituzionale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it.