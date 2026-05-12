Ad Assisi aperture straordinarie degli uffici per la carta d'identità elettronica - Tuttoggi.info

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Ad Assisi aperture straordinarie degli uffici per la carta d’identità elettronica

Redazione

Ad Assisi aperture straordinarie degli uffici per la carta d’identità elettronica

Mar, 12/05/2026 - 13:19

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Per agevolare il rilascio delle carte d’identità elettroniche in sostituzione di quelle cartacee, il 16 e il 23 maggio 2026 il Comune ha previsto aperture straordinarie dell’ufficio Servizi demografici che consentiranno l’emissione dei documenti senza appuntamento e prenotazione.

In entrambe le giornate, il servizio sarà attivo a partire dalle ore 8.30 presso gli sportelli ubicati nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli. Potranno accedere esclusivamente i cittadini residenti in tutto il comune, in possesso della carta d’identità cartacea, che alle date del 16 e del 23 maggio non abbiano ancora fissato un appuntamento per il rilascio di quella elettronica. L’accesso sarà regolato mediante la distribuzione di appositi ticket eliminacode, da parte di addetti all’accoglienza.

Potranno essere emesse fino a 70 carte d’identità elettroniche per ognuno dei due giorni di apertura straordinaria e saranno pertanto distribuiti soltanto 70 numeri di accesso per ciascuna giornata.  I cittadini interessati dovranno essere muniti di una fototessera recente (massimo di sei mesi), della vecchia carta d’identità cartacea o, se smarrita, della denuncia di smarrimento della stessa e di altro documento di identità equipollente (ad esempio la patente di guida), di 22,00 per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica o di 27,00 euro per eventuale duplicato (da pagare in contanti o con bancomat). Nel caso in cui la carta d’identità elettronica sia per figli minori, gli stessi dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di documento d’identità in corso di validità.

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