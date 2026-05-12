Commerciale 2A – Paolini Group inaugura il nuovo showroom di Spoleto: “Un investimento sul territorio e sulle esigenze della casa” - Tuttoggi.info

Taglio del nastro in Via Tuderte 180 per il nuovo spazio espositivo dedicato ad arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, infissi, porte e soluzioni outdoor. Marco Cosimetti, socio del gruppo: “Vogliamo offrire un servizio completo, vicino a privati, tecnici e imprese”. L’assessore allo Sviluppo Economico: “Un segnale positivo per la città”

Una nuova apertura, ma soprattutto un nuovo progetto imprenditoriale per il territorio. È stato inaugurato a Spoleto il nuovo showroom di Commerciale 2A – Paolini Group, lo spazio espositivo di Via Tuderte 180 che segna una tappa importante nel percorso di crescita dell’azienda e nella recente integrazione con il gruppo Paolini/EdilTacconi.

Il taglio del nastro ha rappresentato il momento ufficiale di una giornata pensata per presentare alla città una realtà rinnovata, più ampia e strutturata, capace di unire la storica esperienza nel settore termoidraulico con nuovi ambiti dedicati alla casa, all’edilizia e alla ferramenta tecnica.

Il nuovo showroom, di circa 400 metri quadrati, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per privati, imprese, tecnici e professionisti. Al suo interno trovano spazio soluzioni per arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, infissi e porte, arredo outdoor, con una proposta pensata per accompagnare il cliente dalla scelta dei materiali fino alla realizzazione del progetto.

Durante l’inaugurazione, Stefano Paolini anche lui socio ha sottolineato il significato di questo investimento, evidenziando come l’apertura dello showroom non rappresenti soltanto un ampliamento commerciale, ma il risultato di una visione condivisa: mettere insieme competenze, esperienze e professionalità per offrire un servizio più completo al territorio.

La fusione tra Commerciale 2A e il gruppo Paolini/EdilTacconi è stata raccontata come un passaggio naturale di crescita, capace di valorizzare la storia delle aziende coinvolte e, allo stesso tempo, di guardare al futuro con una proposta più moderna e integrata. L’obiettivo dichiarato è quello di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di chi costruisce, ristruttura o rinnova la propria abitazione.

Non un semplice punto vendita commenta Andrea Arioli socio e responsabile del punto vendita di Spoleto, ma uno spazio di consulenza e progettazione, dove il cliente può trovare prodotti di qualità, personale qualificato e un supporto concreto nella scelta delle soluzioni più adatte. Un luogo in cui vedere da vicino materiali, finiture e ambientazioni, confrontarsi con professionisti del settore e trasformare un’idea in un progetto realizzabile.

Accanto ai soci, anche la presenza dell’amministrazione comunale ha confermato il valore dell’iniziativa per il tessuto economico locale. Giovanni Maria Angelini Paroli Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Spoleto ha evidenziato come l’apertura di una nuova attività, soprattutto quando nasce da un investimento strutturato e dalla volontà di radicarsi sul territorio, rappresenti un segnale importante per la città.

Il messaggio emerso è quello di un’impresa che sceglie di crescere a Spoleto, contribuendo non solo all’ampliamento dei servizi disponibili per cittadini e professionisti, ma anche alla vitalità economica del territorio. In un momento in cui le attività locali sono chiamate a innovare, specializzarsi e offrire valore aggiunto, il nuovo showroom di Commerciale 2A – Paolini Group si inserisce come esempio concreto di sviluppo e fiducia.

L’inaugurazione ha richiamato clienti, operatori del settore, tecnici, professionisti e cittadini, confermando l’interesse verso una proposta che punta a integrare più competenze in un unico luogo: termoidraulica, edilizia, finiture, arredo bagno, serramenti, ferramenta tecnica e soluzioni per l’esterno.

Con questa apertura, Commerciale 2A – Paolini Group rafforza il proprio ruolo nel panorama locale e si propone come interlocutore unico per chi cerca soluzioni complete per la casa. Un progetto che parte dallo showroom, ma che guarda più lontano: alla qualità del servizio, alla consulenza, alla capacità di creare relazioni durature con clienti, imprese e professionisti.

Una giornata di inaugurazione che diventa così il simbolo di una nuova fase: non solo per l’azienda, ma anche per il territorio, che vede nascere un presidio commerciale moderno, specializzato e orientato alla crescita.