Martellate alla moglie, caccia all'aggressore con elicotteri e cani molecolari - Tuttoggi.info

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Martellate alla moglie, caccia all’aggressore con elicotteri e cani molecolari

Redazione

Martellate alla moglie, caccia all’aggressore con elicotteri e cani molecolari

La ricerca vede un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per stringere rapidamente il cerchio attorno al fuggitivo
Lun, 11/05/2026 - 19:01

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Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, che coordina senza sosta le ricerche del presunto responsabile del tentato femminicidio, ha attivato i reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, gli elicotteristi e le unità cinofile.

La ricerca a tappeto

È in corso sul territorio provinciale e nelle aree limitrofe una vasta operazione di ricerca condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, volta a rintracciare il soggetto ritenuto responsabile dell’efferato delitto consumatosi nella giornata di sabato in Voc. S.Lucia di Stroncone. L’attività, che prosegue ininterrottamente dal momento dell’aggressione e si intreccia con quella d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, vede un importante impiego di uomini e mezzi per stringere rapidamente il cerchio attorno al fuggitivo. Nell’area circostante al luogo del tragico evento, per garantire la massima efficacia nelle operazioni i Carabinieri hanno subito schierato reparti d’élite e tecnologie avanzate: lo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Puglia” con personale altamente specializzato nelle operazioni di ricerca in aree impervie e zone boschive, deputato alla saturazione del territorio e al controllo di casolari e rifugi isolati; il Nucleo Elicotteri di Roma Urbe per il supporto aereo con il monitoraggio e coordinamento dall’alto delle operazioni nella zona d’interesse e la segnalazione immediata di movimenti sospetti; le Unità Cinofile Molecolari: con l’impiego di cani specializzati nella ricerca di persone, capaci di seguire tracce ematiche e olfattive anche a distanza di ore dall’evento.

Sono in atto le battute di ricerca da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale con la predisposizione di numerosi posti di controllo per il setaccio di ogni possibile via di fuga con l’obbiettivo di assicurare quanto prima il presunto responsabile alla giustizia. Le ricerche, cui collaborano fin da subito tutte le FF.PP., sono state estese a tutto il territorio nazionale.

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