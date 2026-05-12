Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 12/5/2026 - Tuttoggi.info

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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 12/5/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 12/5/2026

Mar, 12/05/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – Nella decima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Primo Maronati, Senior Manager di Cinello, società benefit italiana che sta ridefinendo il rapporto tra patrimonio artistico e tecnologia. Un confronto su uno dei temi più delicati e affascinanti di oggi: portare l’arte nell’era digitale senza tradirne l’essenza. Dalle serigrafie digitali certificate alle mostre internazionali, fino alla possibilità di rendere accessibili opere che non potrebbero mai lasciare i musei, la direzione è chiara: proteggere il patrimonio culturale ampliandone la fruizione.
col3/mrv

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