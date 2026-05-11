Quintana, ecco il programma dell'edizione straordinaria e l'ordine di partenza per le Prove - Tuttoggi.info

E’ gia aria di Quintana: la macchina organizzativa è pronta a scaldare i motori in vista dell’ormai imminente edizione straordinaria dell’Ottantennale. Il primo appuntamento in agenda è quello con le Prove Ufficiali in programma sabato 16 maggio alle 21 al Campo de li Giochi, vera e propria anteprima di giostra che vedrà scendere sull’otto di gara i dieci binomi rionali pronti a contendersi il palio di Gigi Frappi nella singolar tenzone di sabato 30 maggio.

Le novità

E questa mattina, al termine della presentazione ufficiale degli eventi a Palazzo Candiotti, si è proceduto anche all’estrazione dell’ordine di partenza: ad aprire la serata sarà il rione Contrastanga seguito da Spada, Ammanniti, Morlupo, La Mora, Croce Bianca, Giotti, Pugilli, Badia e infine il Cassero. Questa la prima novità di un cartellone pieno di sorprese, a cominciare da uno spot di quindici secondi che dal 24 maggio verrà trasmesso sugli schermi della RAI per la promozione a livello nazionale del mondo quintanaro. Una vera e propria svolta epocale per il marketing della giostra folignate, grazie alle sinergia tra Ente Giostra, Comune di Foligno e Gal Valle Umbra e Sibillini.

Il programma

Mercoledì 27 grande serata di gala all’Auditorium San Domenico, verranno svelati i palii di Giostra e saranno eccezionalmente premiati ex presidenti, ex priori, ex sindaci e personaggi che hanno contribuito a fare la storia della Quintana, addirittura due figuranti del primo corteo storico. Si prevede il tutto esaurito con l’invito a tutti i consigli rionali e a tutti i sindaci dell’Umbria, per poi proseguire con un momento conviviale a Palazzo Candiotti in collaborazione con ‘I Primi d’Italia’. Le taverne rionali apriranno i battenti e le cucine giovedì 28 sino al venerdì 29 per poi tornare a pieno regime da domenica 31 maggio sino a venerdì 12 giugno.

La città si vestirà a festa domenica 24 maggio con la ‘Notte delle Bandiere’ e l’ostensione a Palazzo Comunale dei dieci vessilli rionali mentre nei rioni saranno celebrate le investiture dei cavalieri. Tra gli eventi da segnalare, l’incontro culturale di venerdì 22 maggio al Museo Diocesano dedicato a Ventura Salimbeni “Tra Manierismo e Barocco” nell’ambito del ciclo “Chi non sa far stupir vada a la striglia”. I figuranti torneranno a sfilare sabato 30 maggio in un ‘mini corteo storico’ da piazza del Grano al Campo de li Giochi, ripristinando l’antica tradizione della benedizione da parte del Vescovo sul sagrato della Cattedrale di San Feliciano prima della giostra al Campo de li Giochi, mentre l’estrazione dell’ordine di partenza avverrà direttamente al ‘Giusti – Formica’. Si giostra sabato 30 maggio alle 20.30 mentre la replica sarà trasmessa martedì 2 giugno alle 14e dopo la mezzanotte su Umbria Tv

Altra novità, quella del 9 giugno con il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato alle 18 in piazza della Repubblica. Giorni intensi sino ai tradizionali appuntamenti di giugno venerdì 12 giugno il Corteo delle Rappresentanze Rionali seguito dalla Lettura del Bando e dalla Benedizione dei Cavalieri in Piazza della Repubblica per finire sabato 13 giugno alle 20.30 al Campo de li Giochi con la ‘Sfida 2026’. Come è stato fatto notare nel corso della presentazione di questa mattina, i cavalli in pista a maggio non potranno correre la Quintana di giugno e questo renderà tutto ancora più spettacolare. Svelati infine, anche i due manifesti che simboleggeranno la Giostra dell’Ottantennale e della Sfida, con il Dio Marte protagonista assoluto. Il resto lo farà la magia della Quintana.