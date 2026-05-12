"La cordata si è ritirata, la Ternana ha perso la C" - Tuttoggi.info

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“La cordata si è ritirata, la Ternana ha perso la C”

Redazione

“La cordata si è ritirata, la Ternana ha perso la C”

Mar, 12/05/2026 - 12:10

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La cordata degli imprenditori, con Splendori capofila, che fino all’ultimo aveva assicurato di versare la caparra per poi presentare l’offerta per rilevare il ramo d’azienda sportivo della Ternana, si è ritirata. A un’ora dalla scadenza delle ore 12, l’annuncio è stato dato attraverso una nota dal sindaco Stefano Bandecchi: “Sono dolente di dover comunicare che ad oggi qualunque tentativo di salvare la Ternana calcio da parte mia e da parte del comune di Terni è fallito. Di conseguenza la cordata che ha lavorato intensamente sino a dieci minuti fa, e che ringrazio per l’attenzione che ha messo verso la squadra della città e per gli sforzi che sarebbe stata disponibile a fare, ha deciso di non presentare l’offerta”.

Bandecchi ha spiegato: “L’insicurezza dovuta alla gestione dei debiti, aggiunta all’interlocuzione avute con la Figc per oltre dieci punti di penalità dai quali la Ternana non sarebbe stata esonerata, non rendono possibile nessun salvataggio nell’attuale categoria”.

Concludendo: “Spero che qualche altra persona interessata possa presentare entro 50 minuti l’offerta se cosi non fosse il titolo calcistico della Ternana sarà perso”.

Splendori, anche nella mattinata di oggi (martedì) ha confermato la propria disponibilità a mettersi nelle condizioni formali di poter partecipare all’asta di mercoledì, ma solo a condizione che gli impegni per ridurre il debito (in particolare la disponibilità di giocatori e dipendenti a rinunciare a gran parte dei crediti vantati) fossero stati formalizzati. Impegni difficile da realizzare, viste le tempistiche ridotte, nonostante la volontà delle parti interessate.

Poi il gong delle ore 12, il tempo limite per poter poi presentare l’offerta. Senza nessun’altra buona comunicazione per i tifosi della Ternana.

Lo scenario, a questo punto, cambia. L’obiettivo è trovare qualcuno disposto a ripartire con le Fere dai dilettanti, nel caso migliore dalla Serie D, qualora si trovasse un club a vendere il proprio titolo sportivo in questa categoria.

(notizia in aggiornamento)

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