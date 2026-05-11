Scuola e Istituzioni in lutto, morto a 59 anni Sergio Repetto - Tuttoggi.info

Cordoglio nel mondo della scuola e delle istituzioni per l’improvvisa morte, a 60 anni non ancora compiuti, per Sergio Repetto, dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria dal 2022 al 2025.

Laureato all’Università di Cagliari, Repetto aveva maturato una lunga esperienza professionale come analista programmatore in ambito sanitario e all’Inps, prima di approdare ai ruoli dirigenziali dello Stato. Lo scorso gennaio era tornato nella sua Sardegna per dirigere l’Ufficio scolastico provinciale di Oristano.

La Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, esprime il più profondo cordoglio per questa scomparsa: “Sergio Repetto ha rappresentato per il nostro territorio un punto di riferimento autorevole e competente nel mondo della scuola e della pubblica amministrazione. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo”.



Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale, la Sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’istruzione Francesca Tizi rivolgono le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Perugia.

Anche la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli partecipano al dolore dei familiari per la perdita del dirigente: “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto ci addolora. Ne ricordiamo la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto le proprie funzioni dirigenziali. In questo momento di lutto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il mondo scolastico, umbro e sardo”.

(foto di Sergio Repetto da un’intervista video di Umbria TV)