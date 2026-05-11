Truffa ad anziana, falsi carabinieri arrestati da quelli veri - Tuttoggi.info

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Truffa ad anziana, falsi carabinieri arrestati da quelli veri

Redazione

Truffa ad anziana, falsi carabinieri arrestati da quelli veri

Lun, 11/05/2026 - 17:31

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Due finti carabinieri, di 21 e 43 anni, sono arrestati dai veri carabinieri della Stazione di Bastia Umbra perché ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso ai danni di una donna 72enne del luogo.

I militari hanno ricevuto una segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte del coniuge della vittima. L’uomo aveva riferito che la moglie era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per un appartenente all’Arma dei Ccarabinieri; il sedicente militare aveva prospettato la necessità di verificare i monili in oro presenti in casa, raccontando falsamente di un’asserita rapina che avrebbe coinvolto l’autovettura del marito, preannunciando l’arrivo di un uomo per il ritiro dei preziosi.

I carabinieri, giunti subito sul posto, sono intervenuti immediatamente nel momento in cui l’incaricato al ritiro prelevava i gioielli. Nel frattempo i carabinier hanno fermato anche il complice che attendeva nelle vicinanze a bordo di un’auto.

All’esito degli accertamenti, che hanno consentito di raccogliere i gravi elementi indiziari in carico ai due correi, ricostruendo minuziosamente la dinamica dei fatti, i due soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Assisi, in attesa della celebrazione dell’udienza per direttissima, al termine della quale il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato gli arresti.

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