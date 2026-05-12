 Sequestro da 1,5 milioni a Napoli a una società di assistenza agli anziani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sequestro da 1,5 milioni a Napoli a una società di assistenza agli anziani

ItalPress

Sequestro da 1,5 milioni a Napoli a una società di assistenza agli anziani

Mar, 12/05/2026 - 09:02

Condividi su:


NAPOLI (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo da circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società operante nel settore dell’assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura – Sezione Criminalità Economica -, arriva al termine di un’indagine nata da una verifica fiscale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire un volume d’affari sottratto al Fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Secondo gli investigatori, il mancato versamento delle imposte avrebbe garantito alla società un vantaggio competitivo, permettendole di offrire servizi domiciliari e sanitari per anziani a prezzi particolarmente concorrenziali. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere il ruolo dell’amministratore di fatto attraverso le dichiarazioni dei fornitori e le movimentazioni bancarie sui conti societari. I due indagati sono stati deferiti per omessa dichiarazione fiscale. Il sequestro ha riguardato quote societarie e un immobile di pregio a Napoli, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!