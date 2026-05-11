Meccanotecnica Umbra, donazione alle scuole di Campello per i 60 anni di vita - Tuttoggi.info

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Meccanotecnica Umbra, donazione alle scuole di Campello per i 60 anni di vita

Redazione

Meccanotecnica Umbra, donazione alle scuole di Campello per i 60 anni di vita

Lun, 11/05/2026 - 19:38

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Meccanotecnica Umbra e Campello sul Cliutunno: un legame indissolubilo. E proprio dal territorio in cui tutto è iniziato che l’azienda avvia le celebrazioni dei suoi sessant’anni di vita.

L’apertura delle iniziative , denominate MTU60, è stata segnata dalla presentazione di una donazione a favore delle scuole primarie di Campello e Pissignano e della scuola Secondaria di primo grado di Campello destinata all’implementazione di un corso avanzato di robotica in lingua inglese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di coniugare competenze tecnologiche e apertura internazionale, offrendo agli studenti un percorso formativo innovativo che unisce l’apprendimento della lingua inglese allo sviluppo di competenze in ambito scientifico e digitale. Il corso potrà inoltre favorire occasioni di confronto e collaborazione con scuole di altri Paesi, anche in territori in cui il gruppo Meccanotecnica Umbra è presente con proprie sedi produttive o commerciali.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia: offrire ai ragazzi del territorio strumenti concreti per confrontarsi con una dimensione globale, mantenendo al tempo stesso un forte legame con la propria comunità.

Nel percorso di crescita dell’azienda, la formazione e lo sviluppo delle competenze hanno sempre rappresentato uno dei fattori chiave che hanno accompagnato l’apertura verso i mercati internazionali.

“Abbiamo voluto che l’anno dei sessant’anni iniziasse da Campello e dalla scuola, perché la nostra storia dimostra quanto la formazione sia importante per crescere – ha sottolineato Carlo Pacifici, presidente di Meccanotecnica Umbra – Come azienda abbiamo sempre investito nelle competenze delle persone per svilupparci ed espanderci nei mercati internazionali. Con questa iniziativa vogliamo fare la stessa cosa per i ragazzi del territorio: o offrire loro strumenti concreti, unendo tecnologia e lingua inglese, che li aiutino a muoversi con consapevolezza in una realtà sempre più internazionale”.

Durante l’incontro è stata ricordata con affetto ed emozione la Contessa Maria Sole Agnelli per aver promosso l’insediamento industriale della Meccanotecnica Umbra e i suoi fondatori Alberto Pacifici, Fulvio Ginobri e Concezio Strappelli, ai quali si è aggiunto in un secondo momento il Conte Rovero Campello.

All’interno di questo primo evento è stato inoltre presentato il logo ufficiale di MTU60, che accompagnerà le iniziative previste nel corso dell’anno. Il programma di MTU60 si svilupperà nei prossimi mesi attraverso momenti istituzionali, iniziative culturali e occasioni di incontro con il territorio, raccontando una storia industriale iniziata a Campello nel 1966 e cresciuta fino a svilupparsi su scala internazionale.

Meccanotecnica Umbra

Fondata nel 1966 a Campello sul Clitunno, Meccanotecnica Umbra è oggi un gruppo industriale internazionale specializzato nella progettazione e produzione di componenti ad alta tecnologia per applicazioni industriali, con particolare presenza nei settori automotive, elettrodomestico e industriale.

Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato una presenza internazionale con stabilimenti e sedi operative in diversi Paesi, mantenendo al tempo stesso un forte legame con il territorio umbro dove affondano le radici della sua storia industriale.

La crescita del gruppo si fonda su innovazione tecnologica, qualità dei processi produttivi, sviluppo delle competenze e attenzione alle persone, in una visione che coniuga competitività industriale e responsabilità verso le comunità in cui opera.

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