Terni, sospeso locale del centro. Covo di pregiudicati e liti frequenti - Tuttoggi.info

Nella mattinata di lunedì 11 maggio la Polizia e l’Arma dei Carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico del centro cittadino di Terni. Il provvedimento, adottato dal Questore Abenante su proposta della Compagnia Carabinieri di Terni, segue ripetuti controlli svolti dalle Forze dell’Ordine nel corso degli ultimi mesi.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di documentare come il locale fosse divenuto abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di armi. Tra gli avventori controllati figuravano anche persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari. Nel corso delle attività di monitoraggio le pattuglie sono intervenute anche per episodi di turbativa dell’ordine pubblico e liti tra clienti, rilevando una situazione ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza urbana e tutela della collettività, considerato anche il posizionamento dell’esercizio in una zona centralissima della città.

“L’attenzione della Questura e delle Forze di Polizia sul fenomeno della criminalità urbana e dei luoghi abitualmente frequentati da soggetti pericolosi resta massima. I controlli proseguiranno con determinazione per garantire sicurezza, vivibilità e tutela dei cittadini e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole” ha dichiarato il Questore Michele Abenante.