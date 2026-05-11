 Terni, sospeso locale del centro. Covo di pregiudicati e liti frequenti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Terni, sospeso locale del centro. Covo di pregiudicati e liti frequenti

Redazione

Terni, sospeso locale del centro. Covo di pregiudicati e liti frequenti

Pregiudicati e persone pericolose erano abituali frequentatori del locale del centro. Sospesa la licenza per 7 giorni
Lun, 11/05/2026 - 15:02

Condividi su:

Nella mattinata di lunedì 11 maggio la Polizia e l’Arma dei Carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico del centro cittadino di Terni. Il provvedimento, adottato dal Questore Abenante su proposta della Compagnia Carabinieri di Terni, segue ripetuti controlli svolti dalle Forze dell’Ordine nel corso degli ultimi mesi.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di documentare come il locale fosse divenuto abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di armi. Tra gli avventori controllati figuravano anche persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari. Nel corso delle attività di monitoraggio le pattuglie sono intervenute anche per episodi di turbativa dell’ordine pubblico e liti tra clienti, rilevando una situazione ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza urbana e tutela della collettività, considerato anche il posizionamento dell’esercizio in una zona centralissima della città.

“L’attenzione della Questura e delle Forze di Polizia sul fenomeno della criminalità urbana e dei luoghi abitualmente frequentati da soggetti pericolosi resta massima. I controlli proseguiranno con determinazione per garantire sicurezza, vivibilità e tutela dei cittadini e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole” ha dichiarato il Questore Michele Abenante.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Addio ad Adriana Garbagnati, anima de La Mama: domani i funerali

Spoleto

Judith Hill in concerto in Italia: a ottobre a Spoleto Jazz 2026

Spoleto

Bilancio 2025 ok, Sisti “città è in forma”, minoranza contraria | Foto, gaffe su investimenti | Pd contro assenza dirigente

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Mattarella “Nelle nuove generazioni grande capacità creativa, questo crea fiducia”

Top News ITALIA

Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia”

Pillole Italpress

La Barba al Palo – Il Milan non ‘ceda’ Allegri alla Nazionale
Pillole Italpress

A Varese scoperto un allevamento abusivo di cani, due denunce per maltrattamenti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!