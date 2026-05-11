 Cordata a tre (con l'aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cordata a tre (con l’aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana

Redazione

Cordata a tre (con l’aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana

Lun, 11/05/2026 - 18:43

Condividi su:

Una cordata a tre, guidata da Fabio Splendori. Con il possibile supporto esterno di Stefano Bandecchi, magari come possibile sponsor.

E’ lo stesso sindaco di Terni a prospettare nel pomeriggio di lunedì una possibile ancora di salvezza per la Ternana, a poche ore dal gong per partecipare all’asta pubblica per rilevare il ramo d’azienda sportivo, mantenendo la Serie C. Parole che seguono quelle ben più pessimistiche che in mattinata aveva pronunciato, affermando che da solo l’imprenditore italo-svizzero non sarebbe riuscito a far fronte alla somma richiesta per l’operazione: circa 7 milioni, qualora i calciatori avessero accettato una riduzione dei compensi non percepiti in questa stagione. Cosa sulla quale nell’incontro che si è poi svolto il pomeriggio i calciatori, attraverso il loro legale, avrebbero manifestato disponibilità.

Poi la notizia, confermata da Bandecchi, di altri due imprenditori interessati ad affiancare Splendori nella cordata.

Il tempo delle indiscrezioni, delle speranze e dei timori volge ormai al termine: entro martedì alle 12 va messo sul tavolo il primo cip per poter formalizzare l’offerta di acquisto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Scuola & Università

Meccanotecnica Umbra, donazione alle scuole di Campello per i 60 anni di vita

Spoleto

Addio ad Adriana Garbagnati, anima de La Mama: domani i funerali

Spoleto

Judith Hill in concerto in Italia: a ottobre a Spoleto Jazz 2026

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Trasporto aereo, a marzo cresce la domanda ma pesa crisi in Medio Oriente

Pillole Italpress

Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici

Top News ITALIA

Piantedosi a Lione incontra il segretario generale dell’Interpol

Pillole Italpress

Mattarella alla Scala di Milano per 80^ anniversario della riapertura del teatro

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!