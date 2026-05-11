Cordata a tre (con l'aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana - Tuttoggi.info

Una cordata a tre, guidata da Fabio Splendori. Con il possibile supporto esterno di Stefano Bandecchi, magari come possibile sponsor.

E’ lo stesso sindaco di Terni a prospettare nel pomeriggio di lunedì una possibile ancora di salvezza per la Ternana, a poche ore dal gong per partecipare all’asta pubblica per rilevare il ramo d’azienda sportivo, mantenendo la Serie C. Parole che seguono quelle ben più pessimistiche che in mattinata aveva pronunciato, affermando che da solo l’imprenditore italo-svizzero non sarebbe riuscito a far fronte alla somma richiesta per l’operazione: circa 7 milioni, qualora i calciatori avessero accettato una riduzione dei compensi non percepiti in questa stagione. Cosa sulla quale nell’incontro che si è poi svolto il pomeriggio i calciatori, attraverso il loro legale, avrebbero manifestato disponibilità.

Poi la notizia, confermata da Bandecchi, di altri due imprenditori interessati ad affiancare Splendori nella cordata.

Il tempo delle indiscrezioni, delle speranze e dei timori volge ormai al termine: entro martedì alle 12 va messo sul tavolo il primo cip per poter formalizzare l’offerta di acquisto.