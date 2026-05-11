Judith Hill in concerto in Italia: a ottobre a Spoleto Jazz 2026 - Tuttoggi.info

La cantante e polistrumentista statunitense Judith Hill fa tappa in Italia per il suo tour internazionale. Sarà infatti lei ad aprire Spoleto Jazz 2026, la rassegna targata Visioninmusica. L’appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre 2026 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto.

Le prevendite sono già aperte, in attesa che nelle prossime settimane si conosca l’intero programma di Spoleto Jazz 2026 e si dia il via alla vendita degli abbonamenti.

Chi è Judith Hill

Cantautrice e polistrumentista tra le più raffinate e potenti della scena internazionale, Judith Hill è un’artista capace di fondere soul, jazz e R&B in uno stile personale e riconoscibile. Dopo aver collaborato con leggende come Michael Jackson, Stevie Wonder ed Elton John, e dopo essere stata scoperta e prodotta da Prince, ha costruito un percorso artistico indipendente che la rende oggi una delle voci più autorevoli e innovative del panorama contemporaneo.

La sua storia, raccontata anche nel documentario premio Oscar 20 Feet from Stardom, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico un talento straordinario, capace di conquistare spettatori di ogni generazione.

Michael Jackson e il documentario

Il talento di Judith Hill è emerso al grande pubblico quando Michael Jackson la scelse come partner per i duetti del tour This Is It. Dopo la scomparsa del Re del Pop, fu proprio Judith a cantare davanti al mondo intero durante la cerimonia funebre, un momento di enorme intensità che l’ha rivelata definitivamente al pubblico globale. Questa esperienza è stata poi rielaborata in 20 Feet from Stardom, il documentario del 2013 premiato con l’Oscar e il Grammy che ha svelato la forza delle coriste, le “voci nell’ombra”.

Il concerto

Sul palco con lei Robert “Pee Wee” Hill al basso, Michiko Hill alle tastiere e Shadrack Oppong alla batteria, per un live intenso ed energico che esalta tutta la forza espressiva della sua musica.

I biglietti

Alcune file in platea saranno riservate agli ABBONAMENTI di Spoleto Jazz 2026, disponibili prossimamente.

Per conoscere le date di apertura delle vendite e tutti i dettagli sulla rassegna, seguite il sito e i canali social ufficiali di Visioninmusica.

Biglietti disponibili su: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/judith-hill/301781

Maggiori informazioni: https://visioninmusica.com/ judith-hill-concerto-spoleto- jazz-2026/