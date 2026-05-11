Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici - Tuttoggi.info

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Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici

ItalPress

Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici

Lun, 11/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’Europa spinge sulla transizione energetica e investe nella produzione di idrogeno, destinando 1,09 miliardi di euro a nove iniziative selezionate attraverso la terza asta della European Hydrogen Bank. I nuovi impianti saranno realizzati in sette Paesi europei e dovranno produrre più di 1,3 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nei primi dieci anni di attività, con una riduzione stimata di circa 9 milioni di tonnellate di CO2. La Commissione europea ha comunicato l’assegnazione delle risorse, finanziate tramite l’Innovation Fund sostenuto dal sistema ETS. L’iniziativa mira a incentivare la crescita dell’idrogeno rinnovabile e low carbon nei comparti industriali più energivori, soprattutto trasporti e industria chimica. L’obiettivo di Bruxelles è aumentare l’indipendenza energetica dell’Unione e rafforzare la competitività del sistema industriale europeo. Secondo le stime della Commissione, gli impianti genereranno oltre 1,3 milioni di tonnellate di idrogeno nel primo decennio di operatività. I fondi europei serviranno a compensare il divario tra i costi di produzione dell’idrogeno e il suo valore di mercato.
/gtr

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