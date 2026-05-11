Investita da un'auto lungo la vecchia Pian d'Assino, 14enne in prognosi riservata - Tuttoggi.info

E’ in prognosi riservata la 14enne rimasta vittima di un grave incidente stradale, ieri (10 maggio), lungo la vecchia statale “Pian d’Assino”, a Padule (Gubbio), già teatro di numerosi episodi del genere.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane stava attraversando la carreggiata nei pressi della chiesa della frazione, in pieno centro abitato, quando è stata travolta da un’utilitaria guidata da una 60enne eugubina Alla guida del veicolo si trovava una donna eugubina di circa 60 anni che, a seguito dell’impatto è andata a finire contro un muretto di cemento a bordo strada. Ferita in modo non grave, è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Branca.

Le condizioni della 14ennesono apparse subito critiche ai primi soccorritori. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, atterrato in un piazzale vicino tra la scuola e la parrocchia. Dopo essere stata stabilizzata, la ragazzina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva con la prognosi che resta strettamente riservata.

L’episodio ha riacceso immediatamente la rabbia dei residenti di Padule. Da tempo i cittadini segnalano l’estrema pericolosità di quel tratto stradale, spesso percorso a velocità elevate.