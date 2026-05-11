Addio ad Adriana Garbagnati, anima de La Mama: domani i funerali - Tuttoggi.info

Profondo cordoglio a Spoleto per la scomparsa, avvenuta domenica, di Adriana Garbagnati, direttrice artistica e anima de La Mama Umbria International. Originaria di Monza, da oltre 25 anni aveva scelto di vivere a Spoleto, portando avanti l’eredità artistica della coreografa e regista statunitense Ellen Stewart.

I funerali si terranno domani (martedì 12 maggio) alle ore 16,30 nella chiesa di San Gregorio; da oggi pomeriggio invece sarà allestita la camera ardente all’obitorio dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto.

Nel 2022, proprio in rappresentanza de La Mama, Adriana Garbagnati aveva ricevuto la Lex Spoletina, il prestigioso premio cittadino, “per la sua costante promozione di scambi e collaborazione tra artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze che hanno promosso la città di Spoleto nel mondo dell’arte“. Un impegno instancabile il suo, fatto di promozione di spettacoli internazionali ma anche, e soprattutto, di attività formative e di sperimentazione artistica. Non a caso, anche quest’anno, sotto la sua guida, il Festival dei Due Mondi ha inserito nel suo programma vari spettacoli nella sezione “La Mama Spoleto Open”, al Cantiere Oberdan.

“Qualunque parola non racconterà mai il dolore per questa partenza… Adriana è La Mama Umbria International, Adriana è la capacità di connettere persone, Adriana è colei che sostiene, Adriana è gioia, intraprendenza, determinazione, estro, ironia, follia, competenza e profondo, costante e inarrestabile amore per ogni forma di arte vissuta nella sua purezza e nella sua inclusività… Alcuni eventi cambiano il corso della storia e questa tua partenza, cambierà tutto… Quello che faremo sarà restare qui perché la tua visione continui a contaminare e indicare la strada… Con immenso amore… Humid Squad”. Con queste parole La Mama Umbria ha voluto salutare sui social Adriana Garbagnati lunedì mattina.

Tanti gli attestati di cordoglio che in queste ore vengono espressi ai familiari. A loro giungano anche le condoglianze della redazione di Tuttoggi.info.

(articolo in aggiornamento)

foto di repertorio