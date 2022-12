Lex Spoletina consegnata a LaMaMa Umbria International - Tuttoggi

Saluti video da La MaMa di New York

In rappresentanza de La MaMa Umbria International, ha ritirato il riconoscimento Adriana Garbagnati, Manager Director di La Mama Umbria International, con la quale collabora da più di 20 anni, portando i saluti in video dei rappresentanti de La MaMa di New Tork presieduta da Mia Yoo: “Ringrazio l’Associazione Amici di Spoleto, il Comune di Spoleto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini che ci hanno coinvolto in questa bellissima avventura. La MaMa Umbria International – ha ricordato Garbagnati – è stata fondata da Ellen Stewart negli anni ’90 a Bazzano di Spoleto e si batte in maniera particolare per le giovani generazioni, affinché possano beneficiare di tutti quei processi culturali e creativi che, attraverso le numerose reti che tesse, arrivano nella nostra città, creando opportunità di formazione che non di rado diventano opportunità di lavoro”.

La Lex Spoletina

Da anni l’Associazione “Amici di Spoleto” ha fatto della riproduzione della Lex Spoletina (il cippo di pietra conservato presso il Museo archeologico, risalente al II secolo a. C., su cui è inciso il testo di una legge di protezione per i boschi sacri) un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale, alla conoscenza della Città ed allo sviluppo della sua economia.