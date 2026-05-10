La carica dei 200 invade il Ciclodromo di Corvia per l’evento outdoor di Pedalando nei Sogni - Tuttoggi.info

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La carica dei 200 invade il Ciclodromo di Corvia per l’evento outdoor di Pedalando nei Sogni

Redazione

La carica dei 200 invade il Ciclodromo di Corvia per l’evento outdoor di Pedalando nei Sogni

Dom, 10/05/2026 - 09:04

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Una mattinata carica di emozioni e con contorni da record ha caratterizzato l’evento outdoor di “Pedalando nei Sogni: Muoversi, Crescere, Creare”, progetto educativo promosso dal Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”. Venerdì 8 maggio il Ciclodromo di Corvia ha infatti aperto le proprie porte ai quasi 200 bambini delle scuole primarie coinvolte nell’iniziativa, con gli alunni degli istituti di Bevagna, Cantalupo, San Giacomo e San Giovanni di Baiano protagonisti di una giornata in cui sport, formazione, divertimento e nuove esperienze hanno viaggiato all’unisono e con una formula inedita quanto appassionante.

Le 11 classi aderenti si sono potute tuffare in una serie di attività motorie a tutto tondo, in piena continuità coi concetti approfonditi in aula durante la prima fase del progetto. I vari gruppi si sono alternati nelle 8 stazioni allestite per l’occasione, con il ciclismo come piatto forte di un menù che comprendeva anche yoga, la danza aera, salto con la corda e una serie di giochi e percorsi di abilità pensati per stimolare la coordinazione, la propriocezione e la ricettività dei bambini.

Un vero e proprio playground diffuso in cui lo staff del Bici Club Spoleto ha operato in stretta sinergia con altre realtà del territorio partner dell’iniziativa. La componente pedalata è stata affidata ai padroni di casa dell’UC Foligno e dell’UC Foligno Start, che hanno guidato i presenti, coi loro istruttori e tecnici, in due gimkane di diverso livello di difficoltà, una delle quali riservata alle bici da corsa. Fondamentale il contributo del team del FISIOLAB, con le dott.sse Silvia Baronci e Annalisa Caputo che hanno affiancato la collega Laura Rutili, già impegnata nelle vesti di insegnante nella fase dedicata agli incontri nelle scuole. Quest’ultima ha curato anche la suggestiva postazione di danza aerea, al fianco di Chiara Mariani del R-evolution Studio, per il quale ha condotto alcune attività anche Francesco Balucani. Pamela Tozzi ha invece cullato i bambini nell’atmosfera e nei rudimenti dello yoga, mentre i volontari della Pro Loco di San Giacomo, con il presidente Giuseppe Gasperini in prima linea, hanno distribuito a tutti una ricca quanto salutare merenda offerta dal Panificio Cucci. Significativo, infine, il supporto dell’AVIS Comunale sia di Spoleto che di Foligno, intervenuta nel corso dell’evento con il proprio presidente Luca Bellagamba.

Sul fronte istituzionale da registrare la partecipazione del consigliere regionale Stefano Lisci e dell’assessore allo sport del Comune di Spoleto Federico Cesaretti e del vicepresidente del Comitato Regionale della FCI Lucio Saccarelli. Tutte personalità autorevoli del mondo politico e sportivo che si sono intrattenute sia con gli organizzatori, a partire dal patron del Bici Club Siro Castellani, che coi bambini, per dare un concreto segnale di vicinanza a un progetto che, partendo dalla “città del ducato”, sta progressivamente abbracciando l’intero territorio della Valle Umbra.

Il viaggio nei sogni del sodalizio ciclistico spoletino non si ferma però al Ciclodromo di Corvia. La project manager Caterina Castellani e il direttore sportivo Paolo Orazi, artefici dell’iniziativa, torneranno presto a far visita alle scuole per raccogliere gli elaborati grafici che le classi realizzeranno come sintesi dell’esperienza vissuta. Uno di questi campeggerà nel manifesto del 6° Memorial Francesco Cesarini del prossimo 30 maggio, manifestazione diventata in breve tempo fiore all’occhiello del calendario nazionale della categoria Giovanissimi.

Caterina Castellani: “Siamo davvero contenti che l’evento si sia potuto svolgere, grazie anche al meteo favorevole, nel modo in cui lo avevamo immaginato. È stato fantastico vedere l’entusiasmo, lo spirito e anche l’attenzione con i bambini si sono calati fino alla fine in tutte le attività. La nostra società ci tiene molto a essere vicina alle nuove generazioni. Con Pedalando nei Sogni abbiamo individuato una formula originale e coinvolgente per mettere al centro temi di fondamentale importanza per il benessere dei più piccoli e per la loro crescita. A nome del Bici Club Spoleto e della Castellani Impianti non posso che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso con noi questo considerevole sforzo organizzativo. Un pensiero in particolare per l’UC Foligno, l’UC Foligno Start e i rispettivi presidenti Moreno Petrini e Mauro Angelucci, che ci hanno garantito un’accoglienza speciale. Dietro questa giornata c’è stato un grande lavoro di squadra fatto di passione, competenza e visione. Siamo curiosi di vedere come le emozioni di questo percorso verranno trasposte nei disegni, che saranno giudicati il prossimo 14 maggio da un panel presieduto dal gallerista Leonardo Moro”.


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