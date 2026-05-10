Prorogata la mostra di Steve McCurry a Montefalco | Oltre 13 mila visitatori - Tuttoggi.info

Il grande successo di visitatori sigla la proroga della mostra di Steve McCurry a Montefalco fino al 5 luglio. Da dicembre 2025 al ponte del 1-3 maggio 2026 sono stati registrati ben 13.217 visitatori nelle sale del Complesso Museale di San Francesco, contro i 3.690 ingressi dello scorso anno, registrando un incremento complessivo di circa + 258%.

I luoghi fotografati

Ideata e curata di Biba Giacchetti, la mostra “Steve McCurry – Umbria” è stata da subito molto apprezzata, per la capacità di arrivare al cuore di tutti. Dopo oltre dieci anni dalla prima esposizione “Sensational Umbria”, il celebre fotografo americano Steve McCurry è tornato a raccontare questa terra con sessanta fotografie personalmente scelte, tra immagini iconiche e scatti inediti esposti per la prima volta al pubblico. Da Montefalco a Gubbio, passando per Foligno, Bevagna, Assisi, Perugia, Orvieto, Spoleto, Trevi, il lago Trasimeno e tanti luoghi inaspettati, oltre ai grandi eventi come Umbria Jazz, la Quintana di Foligno, la Festa dei Ceri, le Gaite di Bevagna e il Festival dei Due Mondi.

Turismo e aperture straordinarie

Dall’altra parte i visitatori, provenienti sia dal territorio che da fuori regione, hanno scelto Montefalco come tappa di turismo culturale, grazie anche a questa offerta espositiva così suggestiva. Tantissimi sono stati i giovani, desiderosi di scoprire l’Umbria con lo sguardo di McCurry e molti i visitatori che sono tornati al Complesso Museale San Francesco, già visitato in passato, appositamente per la mostra. Di successo anche le visite guidate dedicate alle scuole di primo e secondo grado del territorio e dell’Umbria, oltre all’accoglienza in visita degli alunni ospiti dei progetti Erasmus dell’istituto Comprensivo di Montefalco e di altre realtà regionali, l’accoglienza a diversi gruppi di centri inclusivi diurni provenienti dal territorio e dalle aree di Perugia, Terni e Amelia, per un totale di circa 750 partecipanti. Per immergersi ancora meglio nei luoghi e nelle bellezze raccontate da McCurry sono stati organizzati anche aperture straordinarie ed eventi collaterali, tutti molto partecipati: evento organizzato da Ordre International des Anysetiers, visita guidata e degustazione “Il Sagrantino incontra Steve McCurry” in collaborazione con la Strada del Sagrantino, laboratori di arte terapia, concerto e laboratorio con A.P.I. Azioni performative inclusive intorno ai sensi. Oltre 550 i cataloghi venduti.

Le parole di Steve McCurry

Spiega Steve McCurry il perché della mostra: «Sentivo che fosse giunto il momento di tornare con una mostra in un luogo che mi aveva dato così tanto. Gli anni trascorsi lavorando a Sensational Umbria sono stati pieni di calore, curiosità e scoperte inattese. Tornare a Montefalco con immagini note e con una serie di inediti è stato come chiudere un cerchio o, forse, aprirne uno nuovo. C’era ancora molto da dire sullo spirito di questa regione e volevo condividerlo». Il biglietto della mostra include la visita al Complesso Museale di San Francesco con la splendida Chiesa di San Francesco, la Pinacoteca civica, la sezione archeologica, le cantine francescane e il Museo del Sagrantino.

La mostra è promossa da Comune di Montefalco e Regione Umbria, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Anci e Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, in collaborazione con Orion57. Partner del progetto sono Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Perugia, Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino. L’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura e Turismo. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito museomontefalco.it