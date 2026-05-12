Incidente tra due auto, una danneggia un ponteggio - Tuttoggi.info

Incidente tra due auto nella mattinata di martedì in centro a Terni, con due persone che sono rimaste ferite e il ponteggio di un cantiere reso pericolante dall’impatto.

Lo scontro, tra una Dacia condotta da un sessantenne e una Fiat 600 guidata da un 35enne, è avvenuto all’incrocio tra via Col di Lana e via San Michele. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118.

L’incidente ha danneggiato anche il ponteggio di un cantiere di un palazzo, contro cui ha impattato la Fiat 600, rendendolo pericolante. Sul posto quindi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni per la messa in sicurezza, oltre a carabinieri e polizia locale.