Ispezioni ferroviarie, chiude per oltre 8 ore il sottovia di viale Moncenisio - Tuttoggi.info

Divieto totale di transito in entrambe le direzioni su viale Moncenisio, a Città di Castello, nel tratto corrispondente al sottovia ferroviario. Lo stabilisce un’ordinanza del dirigente di Polizia locale per lunedì 18 maggio dalle ore 8 alle 16.30.
Sono infatti in programma ispezioni da parte di personale qualificato RFI su alcune strutture delle linee ferroviarie FCU in diverse zone del comprensorio comunale, a seguito delle quali è emersa la necessità di predisporre apposito provvedimento di carattere temporaneo per apportare le dovute modifiche alla viabilità.
“Al fine di consentire tali verifiche, in relazione alle circostanze rappresentate – si legge nell’ordinanza – occorre garantire la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, per cui si rende necessario istituire apposita disciplina di traffico a carattere provvisorio al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada”.