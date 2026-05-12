Nel perugino McDonald’s e Banco Alimentare donano 360 pasti a settimana a chi è in difficoltà - Tuttoggi.info

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Perugia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare dell’Umbria donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nelle scorse settimane, in provincia sono stati 360 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Assisi in Via Patrono d’Italia ang. Via Carducci, Bastia Umbra in Via Eugenio Montale 1, Corciano in Via A. Gramsci, Foligno in Via Fiamenga 74, Perugia in Via G. Dottori 105, Spoleto in Via dei Filosofi 127/B e di Città di Castello in Via Rodolfo Morandi sono stati coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si sono occupati della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti al Monastero Santa Croce di Assisi, al Monastero Benedettine Sant’Anna di Bastia Umbra, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Famiglia Nuova di Magione, alla Caritas Parrocchiale del Ss. Nome di Gesù di Foligno, all’Emporio Divina Misericordia della Fondazione Carità S. Lorenzo di San Sisto, al Centro Don Guerrino Rota di Spoleto, all’Arca del Soccorso ODV di Città di Castello.

Le donazioni in provincia di Perugia, dove McDonald’s conta 10 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.