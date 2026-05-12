Colpo notturno da professionisti al Centro commerciale, ladri in fuga con la refurtiva - Tuttoggi.info

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Colpo notturno da professionisti al Centro commerciale, ladri in fuga con la refurtiva

Davide Baccarini

Colpo notturno da professionisti al Centro commerciale, ladri in fuga con la refurtiva

Mar, 12/05/2026 - 16:21

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Non un semplice furto, ma un’operazione studiata nei minimi dettagli, eseguita con la freddezza di chi conosce tempi e varchi. I soliti ignoti, nella notte appena trascorsa hanno svaligiato il centro commerciale “Le Mura” di Gubbio, dileguandosi con un bottino che, solo per la tabaccheria, sfiorerebbe i 60mila euro.

I malviventi hanno atteso che il servizio di vigilanza privata terminasse il turno all’una del mattino. Da quel momento, il centro è diventato il loro terreno di caccia. Secondo le prime ricostruzioni, la banda – composta da almeno tre persone – si sarebbe introdotta dalla parte superiore della struttura, scivolando all’interno attraverso accessi secondari. Una volta dentro, il primo atto è stato quello di “accecare” parte del sistema di videosorveglianza, per poi muoversi con precisione chirurgica tra i corridoi deserti.

L’obiettivo principale è stata la tabaccheria. Per entrarvi, i ladri sono passati da un negozio attiguo, forzando le pareti divisorie. Una volta all’interno hanno arraffato sigarette, blocchi di Gratta e Vinci, borse di marca e denaro contante.

Stessa sorte per il negozio di telefonia adiacente, dove gli scaffali sono stati svuotati degli smartphone di ultima generazione e dei dispositivi elettronici più costosi. Un inventario preciso è ancora in corso, ma il valore della refurtiva complessiva rischia di essere ingente.

Anche l’uscita di scena è stata programmata: la banda ha guadagnato la fuga passando per i garage sotterranei, forzando due cancelli di sicurezza e fuggendo a bordo di un’auto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gubbio. I militari stanno ora setacciando ogni singolo fotogramma delle telecamere di sicurezza che sono rimaste attive dopo l’una di notte, cercando dettagli su abbigliamento, movimenti e modello del veicolo usato per la fuga. Al vaglio anche le possibili impronte lasciate durante lo scasso dei locali.

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