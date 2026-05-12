Filiera selvaggina e benessere animale, i due incontri al Caccia Village - Tuttoggi.info

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Filiera selvaggina e benessere animale, i due incontri al Caccia Village

Redazione

Filiera selvaggina e benessere animale, i due incontri al Caccia Village

Mar, 12/05/2026 - 18:39

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La valorizzazione della filiera della selvaggina e il benessere animale. Questi i temi dei due incontri, in programma sabato 16 maggio presso lo stand Afor, che la stessa Afor, Regione Umbria, 3A-PTA e Umbraflor promuovono nell’ambito del Caccia Village 2026 in programma a Umbriafiere.

L’obiettivo è quello di creare dialogo tra istituzioni, tecnici, mondo produttivo, università e operatori del settore su due temi di grande interesse per il territorio umbro..

Ad aprire i lavori saranno Paolo Fratini, amministratore unico di Umbraflor, e Ottavio Anastasi, amministratore unico di Afor, mentre le conclusioni dell’incontro dedicato alla filiera della selvaggina saranno affidate a Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria. Il primo appuntamento, dal titolo ‘Dalla produzione alla tavola’, si terrà alle 11.30 e sarà dedicato al tema della selvaggina in Umbria, dalla sua produzione fino alla tavola dei consumatori, affrontata dal punto di vista produttivo, economico, agricolo e gastronomico. Durante l’incontro si parlerà dei centri regionali di produzione della selvaggina, del valore economico dei prodotti alimentari di origine venatoria, delle prospettive di sviluppo della filiera regionale e delle tecniche di lavorazione e frollatura delle carni. Tra gli interventi anche la presentazione del libro “Deep Raw: la filosofia delle frollature” dello chef Edoardo Tilli, dedicato alla cultura della maturazione delle carni e alla valorizzazione gastronomica della selvaggina. Nel pomeriggio, alle 16, spazio invece al convegno ‘Il Benessere animale’, un incontro dedicato alla tutela animale, alla medicina veterinaria, alla gestione dei canili e alla relazione uomo-animale.

Professionisti del settore veterinario, rappresentanti del mondo cinofilo e associazioni approfondiranno temi legati al comportamento animale, alla prevenzione del randagismo e alle attività di cura e gestione del benessere animale, offrendo una riflessione ampia e multidisciplinare su un tema sempre più centrale nel rapporto contemporaneo tra uomo e animali. Nel corso dell’evento sarà inoltre assegnato il premio “La voce degli animali” alla giornalista Rai Erika Baglivo da parte di Devis Cruciani, amministratore unico di 3A-PTA, in rappresentanza di tutte le partecipate coinvolte, per il suo contributo alla divulgazione e sensibilizzazione sui temi del benessere animale.

Con questi due appuntamenti, AFoR, Regione Umbria, 3A-PTA e Umbraflor confermano il proprio impegno nella promozione di modelli sostenibili di valorizzazione del territorio, delle filiere agroalimentari e del rapporto tra ambiente, animali e comunità locali.

All’interno dello stand sarà presente anche uno spazio espositivo dedicato alle siepi e alle fasce inerbite ai margini dei campi coltivati, veri e propri microhabitat ecologici fondamentali per la conservazione della fauna umbra e della biodiversità del territorio, realizzato grazie alla sinergia tra la Regione Umbria, con il prezioso lavoro della dottoressa Giuseppina Lombardi, Umbraflor, che ha fornito le essenze vegetali, e AFoR.

Gli incontri rappresentano inoltre un’importante occasione di approfondimento all’interno di Caccia Village, che sempre più si conferma non solo manifestazione fieristica, ma luogo di confronto culturale e divulgazione sui temi legati al mondo rurale, ambientale e venatorio.

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