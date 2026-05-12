Istruzione, in Cina una piattaforma di servizi smart basati sull’IA - Tuttoggi.info

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Istruzione, in Cina una piattaforma di servizi smart basati sull’IA

ItalPress

Istruzione, in Cina una piattaforma di servizi smart basati sull’IA

Mar, 12/05/2026 - 22:33

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HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha annunciato l’inaugurazione di una piattaforma globale di servizi per l’istruzione basata sull’IA durante la Conferenza mondiale sull’educazione digitale 2026 a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, con l’obiettivo di promuovere la condivisione transfrontaliera di risorse educative di alta qualità e integrare ulteriormente l’IA nell’istruzione.

L’inaugurazione rientra in un più ampio aggiornamento della Smart Education of China, una piattaforma di istruzione digitale ora accessibile in circa 220 Paesi e regioni. La piattaforma aggiornata amplia i suoi servizi internazionali con nuove funzioni, tra cui un hub per l’apprendimento permanente e una comunità per l’apprendimento della lingua cinese.

La conferenza, in programma dall’11 al 13 maggio, ha visto anche la pubblicazione di un rapporto che illustra i progressi nelle politiche e le pratiche innovative nell’istruzione intelligente della Cina.

Durante l’evento è stata inoltre presentata un’iniziativa sull’istruzione in materia di IA, che esorta a un migliore utilizzo dell’intelligenza artificiale per sostenere uno sviluppo umano completo e sostenibile. L’iniziativa ha anche lo scopo di sollecitare maggiori sforzi per colmare il divario digitale globale, facendo un uso migliore delle piattaforme di istruzione intelligente per condividere risorse di alta qualità e strumenti digitali.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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