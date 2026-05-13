 Il Convitto Nazionale Principe di Napoli rappresenta la città di Assisi al contest nazionale sulle energie rinnovabili! - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Convitto Nazionale Principe di Napoli rappresenta la città di Assisi al contest nazionale sulle energie rinnovabili!

Redazione

Il Convitto Nazionale Principe di Napoli rappresenta la città di Assisi al contest nazionale sulle energie rinnovabili!

Mer, 13/05/2026 - 06:13

Condividi su:

Anche gli studenti della Scuola Primaria del Convitto Nazionale Principe di Napoli sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule italiane il tema delle energie rinnovabili, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con l’aiuto di docenti e ambasciatori ANTER.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle energie rinnovabili e di stili di vita sostenibili.

Fino al 14 maggio, tutti possono votare il video della scuola della città tramite il seguente link:

➡️ https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/convitto-nazionale-principe-di-napoli-scuola-primaria-annessa-convitto-nazionale-di-assisi-assisi-perugia

I primi 10 classificati riceveranno un premio fino a 3.000 € da destinare all’ acquisto di materiale scolastico grazie a NWG Energia.

Inoltre, una giuria incaricata da ANTER assegnerà 3 premi della critica dal valore di 1.500 € grazie a NWG Italia.

I vincitori saranno proclamati a fine maggio e a giugno a Roma si terrà la cerimonia di premiazione istituzionale.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Dal diluvio di San Terenziano emergono i nuovi campioni umbri di XCO Giovanile

Foligno

Quintana, ecco il programma dell’edizione straordinaria e l’ordine di partenza per le Prove

Perugia

Chiusure dei locali del centro, scatta il flashmob dei musicisti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Assisi

Il Convitto Nazionale Principe di Napoli rappresenta la città di Assisi al contest nazionale sulle energie rinnovabili!

Economia & Lavoro

Filiera selvaggina e benessere animale, i due incontri al Caccia Village

Umbria | Italia | Mondo

Umbria e Francia, l’incontro con l’ambasciatrice Descôtes

Terni

Martellate alla compagna, ecco come è stato arrestato l’ex marito | “Nelle campagne da due giorni” | Video

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!