Trump “La relazione con la Cina è buona, sarà una grande riunione” - Tuttoggi.info

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Trump “La relazione con la Cina è buona, sarà una grande riunione”

ItalPress

Trump “La relazione con la Cina è buona, sarà una grande riunione”

Mer, 13/05/2026 - 00:03

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vedremo cosa succede, avremo un grande incontro con la Cina, (Xi Jinping) è una persona meravigliosa. È un mio amico e avremo una grande riunione, facciamo un sacco di affari con la Cina, facciamo molto bene con la Cina e loro fanno bene con noi e la relazione è molto buona e penso che avremo una grande riunione”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima di lasciare la Casa Bianca per iniziare il viaggio per la visita istituzionale in Cina.

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