Tragedia a Marsciano, 60enne morto per overdose: indagini in corso - Tuttoggi.info

Tragedia a Marsciano nel pomeriggio di domenica, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto dall’anziana madre nel suo appartamento: la causa della morte sarebbe da ricercare in un malore dopo l’assunzione di droga.



Sul fatto indagano i carabinieri: secondo il Tg3 Umbria, la salma – ritrovata in una frazione del marscianese, a Schiavo – da domenica è a disposizione dell’autorità giudiziaria all’ospedale di Perugia: a chiarire le cause del suo decesso sarà l’autopsia, mentre i militari stanno cercando di capire, anche dall’esame del telefono, chi possa aver venduto la dose al sessantenne