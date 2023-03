Truffa il governo americano, ricercato si nascondeva...in Umbria

Convinti che l’uomo potesse davvero aver fatto ritorno in quell’abitazione – secondo le informazioni ricevute frequentata dall’inquilino solo alcuni mesi all’anno per le vacanze -, i militari si sono fatti aprire e lo hanno trovato all’interno. Accompagnato negli uffici della caserma di Assisi, gli uomini dell’Arma gli hanno spiegato il motivo del suo arresto e, dopo aver redatto tutti i verbali del caso, è stato portato al carcere di Capanne, dov’è stato convalidato l’arresto in attesa della richiesta di estradizione, che verrà formulata tramite i canali diplomatici dagli Usa.

Oltreoceano l’olandese deve ancora rispondere del reato di truffa ai danni del governo. Il 64enne faceva parte di un’organizzazione di professionisti e consulenti che, a partire dall’anno 2012, era dedita alla progettazione e commercializzazione di sofisticati schemi di evasione fiscale internazionale a favore di facoltosi clienti che percepivano redditi da tutto il mondo.

L’uomo avrebbe elaborato modelli seriali di evasione, attraverso un sistema di società e trust localizzati in paradisi fiscali o giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, per conto di due Dj di fama mondiale, residenti negli Stati Uniti nel periodo in questione. Complessivamente, i redditi sottratti a tassazione negli Stati Uniti ammonterebbero ad oltre 100 milioni di dollari.