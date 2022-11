Latitante da 5 anni arrestato all'alba mentre passeggia in centro storico - Tuttoggi

L’uomo si era sottratto alla cattura dal 2017, anno in cui era evaso ed era stato dichiarato il suo status di latitante. Da giorni i militari gualdesi avevano attivato mirati servizi sia in abito civile che in uniforme, con lo scopo di raccogliere sempre più precise informazioni circa l’effettiva presenza del ricercato.

Stamattina i militari lo hanno sorpreso intorno alle 7.30 mentre si trovava a piedi nella centralissima piazza Martiri della Libertà. Lo hanno subito riconosciuto grazie alle numerose foto segnaletiche a disposizione, identità poi confermata con il fotosegnalamento eseguito al Comando di Gubbio.

L’operazione è stata studiata nei più piccoli particolari, anche perché il 45enne era noto per la sua scaltrezza nel sottrarsi alla cattura. Al termine delle attività, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Perugia, dove dovrà scontare un cumulo di pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione per plurimi furti commessi tra il 2015 e il 2022.