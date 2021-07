Quintana, al Campo col Green pass | Palio realizzato dalla giovane Tesser

Serata evento al Trinci per presentare tutte le novità

Si entra nel vivo dell’atmosfera della Giostra della Quintana. Domani, mercoledì 28 luglio, un nuovo incontro in Prefettura per dare numeri definitivi sulla Quintana. Il Corteo non potrà tenersi, mentre al Campo de li Giochi si entrerà col green pass (intendendo anche tampone o certificato per chi ha una sola dose). Quanto alla capienza, dovremmo essere al 50 per cento del totale.

Aspettando la Giostra

Questi, e altri dettagli, ieri sera, lunedì 26 luglio, nella serata evento ‘Aspettando la Giostra‘, condotta dalle colonne portanti della comunicazione della Giostra, Mauro Silvestri e Manuela Marinangeli.

“State vicino ai nostri Rioni”

“State vicino ai nostri rioni – ha detto il presidente dell’Ente Domenico Metelli – perché c’è bisogno di stare insieme. Vogliamo fare sold out dei biglietti che andranno in vendita da giovedì“. A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore Marco Cesaro. Con l’occasione, presentate anche tutte le dame che rappresenteranno i Rioni durante il corteo prima della Giostra e soprattutto il Palio, che sarà vinto dal rione vittorioso nella competizione equestre. “Continuiamo nello scouting di giovani artisti – ha detto Pierluigi Metelli, illustrando l’opera – un palio in cui l’artista si confronta con ricamo e disegno e inserisce tutti gli elementi in cui riconoscere la giostra“.

La Quintana aspetta Spinazzola

Intanto la Quintana aspetta Leonardo Spinazzola. Venerdì il campione sarà ricevuto a Palazzo Candiotti in una grande occasione di rendere omaggio alla sua carriera, alla sua umiltà e al suo attaccamento a Foligno.