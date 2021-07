Foligno, ortoterapia per pazienti individuati da Csm e Asl2 - Tuttoggi

Nel 2020, nasce a Foligno un progetto orticolo di cui è promotrice l’Associazione Liberi di Essere per la promozione e la tutela della salute mentale

Sin dal XVII sec. si conoscono i benefici dell’Ortoterapia sul piano spirituale, cognitivo, psicologico, fisico e sociale; da allora è gradualmente diventata parte determinante in programmi di terapia e riabilitazione che migliorano il benessere individuale, la qualita della vita e la coesione sociale.

Progetto orticolo

Nel 2020, nasce a Foligno un progetto orticolo molto interessante di cui è promotrice l’Associazione Liberi di Essere per la promozione e la tutela della salute mentale (Presidente Rosa Bisogni), con il supporto del prof.Rossano Mattioli e dell’ITT Leonardo da Vinci di Foligno, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Foligno: si tratta di mettere letteralmente “in campo” attivita riabilitative di allevamento ecologico e coltivazioni biologiche, senza uso di sostanze chimiche artificiali, con approvigionamento energetico tramite impianto fotovoltaico e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Orto Didattico Accessibile

In un’ampia estensione coltiva (circa 10.000 mq) a via Santo Pietro n.66/A è nato l’Orto Didattico Accessibile alle persone con disabilita o anziani e a tutti coloro che vogliano ridurre il senso di solitudine e di isolamento sociale. Una rete di filari regolari crea una rete di collegamento percorribile da carrozzine per disabili e da un veicolo elettrico fuoristrada, ideato e messo a punto dagli studenti del Corso Meccanica dell’ITT di Foligno, coordinati dal prof.Mattioli, nell’ambito del percorso PCTO (per l’orientamento formativo e professionale).

Coinvolti pazienti individuati da Csm e Asl2

Un gruppo di 15/20 pazienti individuati dal CSM dell’ASL Umbria 2, accompagnati da agronomi esperti, si preparano teoricamente e operativamente a svolgere, all’aria aperta, attivita legate alla preparazione del terreno, alla semina, al raccolto, alla convivialita, alla preparazione dei cibi biologici: stimoli cognitivi, apprendimento, memorizzazione si coniugano alla coordinazione psicomotoria, alla fatica che restituisce relazione, condivisione sociale, autostima, autonomia, benessere.

Risultato: tutti entrano ed escono dall’Orto con il sorriso, con la gioia stampata sul viso.

Il progetto ha una durata di 5 anni, con verifiche in itinere possibilita di proroga.

Per chi volesse saperne di più:

Liberi di essere

Sede Legale: c/o CESVOL Foligno (PG) Via Oberdan, 119 C.F. 91023580540; tel. 3473816094; liberidiessererosa@alice.it ; FB Orto Didattico Accessibile