Quintana, prove ufficiali: il migliore è l’Animoso del Giotti Daniele Scarponi

Si lavora per la capienza definitiva al Campo de li giochi

Prove ufficiali al Campo de li Giochi, in vista della Giostra della Quintana del 7 agosto. Domenica sera le prove ufficiali. Un’occasione dei 10 binomi per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della ‘Giostra della Sfida’.

L’Animoso protagonista delle prove della Quintana

Da segnalare i pochissimi errori commessi dai cavalieri scesi nell’otto di gara che hanno dimostrato, tutti, grande precisone e determinazione. Il migliore della sessione di prove è stato Daniele Scarponi del Rione Giotti, che ha fatto registrare le due migliori prestazioni della serata. L’Animoso, infatti, ha realizzato due percorsi netti con rispettivamente i tempi di 52 secondi e 54 centesimi in sella a Daytona Man e 53 secondi e 8 centesimi in sella ad Annaurora.

Bene Lorenzo Paci

Altro protagonista della serata è stato Lorenzo Paci, il portacolori del Rione Croce Bianca in sella ad Temesvar, che ha effettuato un percorso netto con il tempo di 53 secondi e 22 centesimi. Sempre il Fedele è sceso sotto il muro dei 53 secondi in sella a Super Magic fermando il cronomertro a 52 secondi e 95 centesimi sbagliando, però, uno degli anelli.

Massimo Gubbini ok

Da segnalare, infine , la prestazione dell’Audace del Rione Spada Massimo Gubbini che, in sella a City Hunter, ha effettuato un percorso netto con il tempo di 53 secondi e 14 centesimi.

Incontri e appuntamenti

Quanto alle modalità di svolgimento, accessi e quant’altro, si procede a vista. Si susseguono incontri, appuntamenti e riunioni per verificare tutto e far svolgere la Giostra al massimo della sicurezza. Al momento si va verso una capienza del 50 per cento, con accesso con green pass. Chiusi al pubblico resterebbero la tribuna Campo Nord e la Gradinata.

foto facebook Giostra Quintana