Acquasparta, sabato e domenica ultimi due appuntamenti con Season of love - Tuttoggi.info

Ultimi due appuntamenti con “Seasons of love”, la manifestazione, organizzata dall’associazione Fabrica Harmonica con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, in programma fino a domenica 28 aprile nel Comune di Acquasparta. I concerti sono ad ingresso libero (info e prenotazioni: 393.9145351, 347.9171537, 328.3328689) e si terranno a palazzo Cesi.

Il primo è previsto per sabato 27 aprile (alle ore 17) con un’esibizione straordinaria dedicata all’Amore per la pace, nata da una collaborazione tra Francia ed Italia. Suoneranno l’Ensemble E-Cetra, diretto da Eugenio Becherucci del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, con François Laurent, chitarra solista e chef d’improvvisazione del Conservatoire d’Argenteuil della Francia. Saranno eseguite musiche di Becherucci, Laurent, Brouwer, Fontanelli e Volante. Alle ore 18,30, sarà possibile anche fare il tour enogastronomico di Acquasparta con degustazioni a cura di Pro Loco Acquasparta (info e prenotazioni 333.6162099).

Domenica 28 aprile (sempre alle 17) andrà in scena l’Amore per l’arte. L’Umbria Ensemble eseguirà musiche del Titano della Musica, Ludwig van Beethoven, con i trii con pianoforte. Si esibiranno Gianluca Luisi al pianoforte, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. L’appuntamento musicale sarà anticipato alle ore 16 da una visita guidata gratuita di Acquasparta a cura della locale Pro Loco (info e prenotazioni 333.6162099). In entrambi i giorni sarà possibile effettuare visite guidate di Palazzo Cesi, a cura dell’Associazione Acqua (info e prenotazioni 351.7031853).

Filo conduttore del cartellone di Seasons of love è stata la riflessione sul tema dell’amore e della condivisione attraverso l’arte: cinque appuntamenti con titoli celebri e preziosità inedite del repertorio musicale classico e con visite guidate nei luoghi più significativi del territorio. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Diocesi di Orvieto-Todi e del Comune di Acquasparta e con la collaborazione di Pro Loco, Centro Turistico Giovanile San Francesco di Acquasparta, Associazione Acqua, Parrocchia Santa Cecilia di Acquasparta e altre associazioni locali che hanno attivato un sistema di visite integrate del territorio.