Mattarella in visita negli Stati Uniti, l'arrivo a New York - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York, per una visita negli Stati Uniti.Il 6 maggio il capo dello Stato sarà al Palazzo di Vetro dell’Onu dove aprirà i lavori della Conferenza sullo stato di attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 “Pace, Giustizia ed Istituzioni Forti”. L’evento è organizzato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, dal Segretariato dell’Onu e dall’Idlo (International Development Law Organization), nell’ambito dell’Agenda Onu 2030.

sat (fonte video: Quirinale)