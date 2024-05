Come preparare l'aperitivo perfetto, al via il corso di Sara Polidori e Catia Ciofo - Tuttoggi.info

Le “regine” dell’aperitivo e del buon cibo "in cattedra" il 16 e 23 maggio alla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello

Sara e Catia “regine” dell’aperitivo, buon bere e mangiare: al via il nuovo corso di formazione “Happy Our – Felici di insegnarvi il nostro aperitivo” alla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini.

In cattedra ci saranno appunto due professioniste del settore, la chef Catia Ciofo e la “Barlady” Sara Polidori, che metteranno a disposizione le loro preziose conoscenze svelando i segreti dell’arte della preparazione del perfetto aperitivo. Uno staff tutto al femminile guiderà i presenti in un percorso formativo, dove sarà possibile apprendere i piccoli trucchi del mestiere il 16 e 23 maggio, dalle 19.30 alle 22.30.

Catia Ciofo ama definirsi “la chef della passione“. Umbra di nascita, parte dal cuore dell’Italia girandola tutta, per portare il meglio della sua tradizione gastronomica senza rinunciare a influenze che vengono dal mare. Ama abbinare la musica alle sue creazioni culinarie trasformando così un semplice piatto in un’esperienza da vivere, una poesia. La sua cucina è moderna e raffinata, ma si basa sulla semplicità: pochi ingredienti in ogni suo piatto per esaltare al meglio i sapori di tutte le materie prime.

Sara Polidori – da 20 anni docente alla “Bufalini” – è una fuoriclasse dei cocktail conosciutissima e molto apprezzata in Italia e all’estero per i numerosi riconoscimenti ottenuti nelle più importanti competizioni di settore. ha dato da anni saggio della sua bravura agli allievi del corso di ristorazione della Scuola di arti e mestieri G.O. Bufalini.

Il nuovo corso è stato salutato con soddisfazione dal presidente Asp “G.O. Bufalini” Giovanni Granci e da tutto il Cda. Le iscrizioni sono ancora aperte e chiunque può partecipare. Per info e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Centro di Istruzione e Formazione Professionale ASP G.O. Bufalini allo 075 855 42 45, oppure inviare una email all’indirizzo info@gobufalini.it.