Punta il coltello alla gola della compagnia, la minaccia e la aggredisce: arrestato 50enne - Tuttoggi.info

Ha minacciato la compagna e l’ha aggredita, anche puntandole un coltello alla gola: per questo i Carabinieri della Compagnia di Todi hanno tratto in arresto un 50enne italiano, residente a Perugia, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, al culmine di una discussione con la compagna, 46enne di origini polacche, che vive a Todi.

Nel dettaglio, i militari, a seguito di segnalazione pervenuta al “Numero Unico di Emergenza – NUE 112”, hanno raggiunto il domicilio della donna, ove hanno appurato che, per futili motivi, il soggetto l’aveva inizialmente minacciata, puntandole un coltello da cucina alla gola, per poi aggredirla fisicamente, tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 12 giorni.

All’esito degli accertamenti, avendo ricostruito la dinamica dell’evento, il 50enne è stato accompagnato presso la locale caserma e, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A seguire, detto provvedimento è stato convalidato e a carico dell’interessato il Giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla donna.