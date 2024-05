Treni soppressi, pendolari ammassati sui vagoni: la testimonianza

A causa dei lavori sulla linea Ancona - Roma, che proseguiranno sino all'8 giugno

Esordio non senza disagi e conseguenti polemiche per il mese che, causa lavori sulla tratta ferroviaria Roma – Ancona, ha portato alla soppressione di alcuni treni e il cambio orari fino al prossimo 8 giugno.

Una lettrice ha inviato una foto che testimonia come questa mattina, lunedì, i pendolari siano stati costretti a viaggiare in piedi in in un treno di 4 vagoni.

Il treno delle 6.48 infatti è stato unito a quello delle ore 7, diventando un solo treno in partenza alle 6.57. Il risultato è il doppio dei viaggiatori in un treno di misura ridotta. Conseguenza è viaggio in piedi e scarsa sicurezza.

“Per persone come me che hanno problemi di schiena inoltre, è doppiamente disabilitante” lamenta la lettrice.

Altri hanno utilizzato il servizio bus fino a Terni, per poi raggiungere Roma in treno. Con un viaggio che, da Spoleto alla capitale, si è allungato di circa mezz’ora.