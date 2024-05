Coreve e Anci insieme per il riciclo del vetro - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022, gli italiani hanno differenziato 2 milioni di tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro, con una crescita del 3,8% rispetto al 2021.

Il Consorzio per il riciclo Coreve ha sottoscritto con Anci una serie di bandi dedicati ai Comuni per finanziare progetti per il miglioramento della qualità e della quantità della raccolta.

xh7/mgg/gtr