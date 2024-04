Palio del Cupolone 2024, arriva una nuova immagine - Tuttoggi.info

Palio del Cupolone 2024, arriva una nuova immagine per la festa di Santa Maria degli Angeli dal 14 al 23 Giugno 2024

Il countdown è ufficialmente iniziato. I Rioni sono in fermento e lavorano alacremente nelle loro sedi, preparando scenografie e cortei, allenando i loro ragazzi in vista dei giochi che infiammeranno la piazza, per condurci al Palio del Cupolone 2024 che si preannuncia ricco di emozioni.

Domenica i vertici della festa di Santa Maria degli Angeli hanno presentato il nuovovisual, che si è tenuta domenica 21 Aprile, presso il Palazzo del Capitano del Perdono. A presenziare l’evento il Direttore Artistico Susanna Tartari, al suo secondo anno al timone della Rievocazione Storica Angelana, e i rappresentanti dell’Ente Palio 2024, guidato dal presidente Moreno Massucci e dal coordinatore Gianluca Bartolucci. Quest’anno l’immagine simbolo è stata realizzata dall’agenzia FMT. L’immagine , che richiama i colori ed i simboli identificativi dei tre Rioni, ci trascina con gli occhi già nel vivo della manifestazione, all’interno della piazza difronte al Palazzo del Capitano del Perdono, e ci preannuncia che anche noi, in pieno spirito romantico, ci perderemo davanti alle meraviglie messe in scena durante i giorni dell’evento, proprio come l’uomo ottocentesco, emblema ne è la silhouette del viandante sul mare di nebbia.

In effetti la città di Santa Maria degli Angeli, da centro poverissimo, si ritrova ad essere, proprio nel corso del diciannovesimo secolo, fulcro di pellegrinaggi e scambi economici, soprattutto grazie alla fiera del Perdono. Il visual sarà quindi il filo conduttore che ci accompagnerà nel corso delle dieci giornate del Palio del Cupolone, dal 14 al 23 Giugno 2024 e verrà utilizzato per tutta la cartellonistica e l’oggettistica a promozione dell’evento.