Previsioni meteo 18 aprile, ecco che tempo farà - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di centrometeoitaliano

Umbria

Tempo asciutto al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, tendenza ad esaurimento dei fenomeni entro la serata ma sempre con molte nuvole in transito.

Italia

AL NORD