Prendersi cura del paziente migrante, evento formativo di primo piano ad Orvieto 

L’evento formativo, organizzato in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra, il Comitato di Collaborazione Medica di Torino e la Direzione Regionale Prevenzione, si rivolge a personale sanitario delle due Aziende sanitarie regionali, Usl Umbria 1 ed Usl Umbria 2 e a tutti coloro che si occupano della salute e la presa in carico della popolazione migrante.

“La complessità del fenomeno migratorio – spiegano i promotori – richiede lo sviluppo di nuove competenze professionali negli operatori sociali e sanitari secondo un approccio integrato e multidisciplinare per lo sviluppo di una competenza culturale che consenta il relazionarsi con una popolazione multietnica e multiculturale. Il Corso rappresenta una base di partenza per iniziare a diffondere una conoscenza delle migrazioni ed una cultura relativa al lavoro con la popolazione migrante.

L’obiettivo dell’evento formativo è di sensibilizzare gli operatori sociali e sanitari sulle reali caratteristiche del fenomeno migratorio e sugli aspetti normativi al fine di sviluppare le competenze utili alla gestione della relazione interculturale in un’ottica di promozione della salute della popolazione migrante”.

Il corso è gratuito, fornirà ai partecipanti 14 crediti Ecm e si svolgerà ad Orvieto, il 7 e 8 marzo prossimi, dalle ore 9,00 alle 17,00, nella sede della Fondazione Centro Studi Città di Orvieto in piazza Corsica 2. Sarà possibile iscriversi fino al 5 marzo

Programma dei lavori e modalità di iscrizione consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2: http://www.uslumbria2.it/notizie/prendersi-cura-del-paziente-migrante

“Prendersi cura del paziente migrante”. Questo il tema al centro del corso di formazione promosso dal CERSAL (Centro per la Ricerca e Formazione sulla Salute unica e l’Alimentazione) con sede in Orvieto (Centro regionale spin off per attività nazionali e internazionali)